Футболисты «Краснодара» заявили о расизме со стороны болельщиков ЦСКА

Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.
«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к [Джону] Кордобе (колумбийскому нападающему “Краснодара” — прим. ТАСС). Много журналистов было за воротами, и они все слышали», — отметил Сперцян.
«Не люблю говорить про судейство, но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, однако арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие. Ненормально, что в России такое происходит, наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что контрольно-дисциплинарный комитет должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», — добавил Пальцев.
7 декабря прошлого года «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА в матче чемпионата России. После игры Кордоба обвинил тогдашнего полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в расизме. 18 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не доказал вину аргентинца и прекратил дело.
Ответный матч пройдет 17 марта в Краснодаре.