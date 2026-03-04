Ричмонд
В пяти российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда, Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Информации о сроках их снятия пока нет.

Также повторные ограничения ввели в аэропорту Сочи. Перед этим меры были приняты в авиагаванях Краснодара, Владикавказа, Магаса и Грозного.

Ранее Life.ru писал, что над Саратовом и Энгельсом вечером 4 марта прогремело около 20 взрывов. По словам очевидцев, системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.