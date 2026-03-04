В пяти российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда, Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.