В пяти российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Информации о сроках их снятия пока нет.
Также повторные ограничения ввели в аэропорту Сочи. Перед этим меры были приняты в авиагаванях Краснодара, Владикавказа, Магаса и Грозного.
Ранее Life.ru писал, что над Саратовом и Энгельсом вечером 4 марта прогремело около 20 взрывов. По словам очевидцев, системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников.
