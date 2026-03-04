В Британии рассказали о целях США и Израиля по Ирану: мир ждут «долгие недели»

Американские и израильские военные намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана. Операция продлится несколько «долгих недель». Так пишет британская газета Financial Times со ссылкой на израильских чиновников.
По их данным, целью операции является «демонтаж военной инфраструктуры» Тегерана. В том числе, Вашингтон и Тель-Авив планируют устранить угрозу, исходящую от КСИР.
«Мы готовимся к нескольким долгим неделям», — указал один из источников.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее обратился к лидером стран Ближнего Востока. Он сообщил, что Тегеран пытался избежать войны дипломатическим путем. Однако «американо-сионистская» атака не оставила Ирану выбора, отметил президент страны. Теперь Тегеран вынужден защищаться. Президент Ирана подчеркнул, что уважает суверенитет других стран Ближнего востока и считает, что мир в регионе должен поддерживаться странами.