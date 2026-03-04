В Британии рассказали о целях США и Израиля по Ирану: мир ждут «долгие недели»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее обратился к лидером стран Ближнего Востока. Он сообщил, что Тегеран пытался избежать войны дипломатическим путем. Однако «американо-сионистская» атака не оставила Ирану выбора, отметил президент страны. Теперь Тегеран вынужден защищаться. Президент Ирана подчеркнул, что уважает суверенитет других стран Ближнего востока и считает, что мир в регионе должен поддерживаться странами.