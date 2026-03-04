Путин подписал указ о порядке обращения за паспортом в новых регионах

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей при подаче заявления на получение российского паспорта могут не предоставлять перевод документов на русский язык.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в утвержденный ранее порядок подачи заявления о выдаче паспорта лицами, приобретшими российское гражданство в результате признания их гражданами РФ.
Ранее было предусмотрено, что этот особый порядок для жителей новых регионов будет действовать до окончания переходного периода. В новом документе это указание о сроках исключено.
Таким образом и дальнейшем при подаче заявления о выдаче паспорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не будет применяться требование о том, что документы должны предоставляться с переводом на русский язык.
Аналогичные изменения внесены в порядок подачи заявления о признании ребенка младше 14 лет гражданином РФ и в порядок подачи, и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.
В документе указано, что эти положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.