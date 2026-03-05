Трамп оценил ход атаки США на Иран на 15 из 10 и пообещал продолжить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10, пообещав продолжить ее.
— Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале эту военную операцию, я сказал: где-то на 15. И мы продолжим это делать, — высказался он в среду, 4 марта, в Белом доме о ходе атаки США на Иран.
По его словам, в мире якобы поддерживают действия Штатов, передает РИА Новости.
Соединенные Штаты Америки планируют начать новый этап военной операции совместно с Израилем против Ирана. Об этом в тот же день сообщил американский министр обороны Пит Хегсет. Он отметил, что власти США стремятся установить полный контроль над воздушным пространством Ирана в течение недели. Также они намерены осуществлять удары по территории исламской республики.
4 марта субмарина американской армии торпедировала основной боевой корабль иранской армии. Пит Хегсет заявил, что это первое успешное потопление корабля с помощью торпеды со времен Второй мировой войны.
Чуть позже Пентагон опубликовал кадры с этим ударом. На опубликованном видео торпеда попадает в кормовую часть судна. Удар оказался настолько мощным, что корабль IRIS Dena «подпрыгнул» на воде, а в небо подбросило большое количество воды. После попадания корабль сразу стал идти ко дну.