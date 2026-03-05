Ричмонд
Трамп оценил ход атаки США на Иран на 15 из 10 и пообещал продолжить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10, пообещав продолжить ее.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10, пообещав продолжить ее.

— Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале эту военную операцию, я сказал: где-то на 15. И мы продолжим это делать, — высказался он в среду, 4 марта, в Белом доме о ходе атаки США на Иран.

По его словам, в мире якобы поддерживают действия Штатов, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки планируют начать новый этап военной операции совместно с Израилем против Ирана. Об этом в тот же день сообщил американский министр обороны Пит Хегсет. Он отметил, что власти США стремятся установить полный контроль над воздушным пространством Ирана в течение недели. Также они намерены осуществлять удары по территории исламской республики.

4 марта субмарина американской армии торпедировала основной боевой корабль иранской армии. Пит Хегсет заявил, что это первое успешное потопление корабля с помощью торпеды со времен Второй мировой войны.

Чуть позже Пентагон опубликовал кадры с этим ударом. На опубликованном видео торпеда попадает в кормовую часть судна. Удар оказался настолько мощным, что корабль IRIS Dena «подпрыгнул» на воде, а в небо подбросило большое количество воды. После попадания корабль сразу стал идти ко дну.

