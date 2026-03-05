Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Льва Катальщика 5 марта на Катыши

Узнали, что можно и нельзя делать 5 марта, когда отмечают день Льва Катальщика.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 марта вспоминает святого Льва Катанского. В народе принято праздновать день Льва Катальщика. Вместе с тем есть еще одно название — Катыши. Все дело в том, что в указанный день катались с горок.

Что нельзя делать 5 марта.

Женщинам запрещено завивать волосы. Предки верили, что о них начнут ходить сплетни. Кроме того, 5 марта не стригли детей до семи лет. Считалось, что подобное может спровоцировать проблемы с памятью. Мужчинам не следует стричь бороду, так как могут начаться финансовые сложности.

Что можно делать 5 марта.

По традиции, в указанный день наслаждались катанием с горок. Считалось, что тот, кто дольше всех укатится, окажется самыми счастливым.

Согласно приметам, снег с дождем 5 марта предвещает потеплением. В том случае, если гром и северный ветер, то ждали затяжного холода.

