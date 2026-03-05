Что можно и нельзя делать в день Льва Катальщика 5 марта на Катыши

Православная церковь 5 марта вспоминает святого Льва Катанского. В народе принято праздновать день Льва Катальщика. Вместе с тем есть еще одно название — Катыши. Все дело в том, что в указанный день катались с горок.
Что нельзя делать 5 марта.
Женщинам запрещено завивать волосы. Предки верили, что о них начнут ходить сплетни. Кроме того, 5 марта не стригли детей до семи лет. Считалось, что подобное может спровоцировать проблемы с памятью. Мужчинам не следует стричь бороду, так как могут начаться финансовые сложности.
Что можно делать 5 марта.
По традиции, в указанный день наслаждались катанием с горок. Считалось, что тот, кто дольше всех укатится, окажется самыми счастливым.
Согласно приметам, снег с дождем 5 марта предвещает потеплением. В том случае, если гром и северный ветер, то ждали затяжного холода.
