Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глаза

Ложь обходится дорого. В бизнесе — деньгами, в отношениях — доверием. Мы часто полагаемся на интуицию, но она подвержена ошибкам. Существуют ли надежные способы распознать обман быстро?
Специалист по поведенческому анализу и бывший агент ФБР утверждает: волшебной кнопки «ложь» не существует. Но есть маркеры стресса и когнитивной нагрузки, которые почти всегда сопровождают обман.
Вот алгоритм, который поможет выявить несоответствия за 60 секунд.
Главное правило: найдите «базовую линию».
Нельзя понять, что человек врет, если вы не знаете, как он ведет себя, когда говорит правду.
Наблюдайте в спокойной ситуации. Как он жестикулирует? Куда смотрит? Как сидит? Запомните норму. Если человек обычно активен, его внезапная заторможенность — признак проблемы. Если он всегда спокоен, а тут начал ерзать — это сигнал.
Без базы любые признаки бесполезны.
5 невербальных сигналов обмана.
Лимбическая система мозга реагирует на ложь быстрее, чем мы успеваем придумать оправдания. Тело выдает напряжение.
1. Конгруэнтность (совпадение слов и жестов).
Человек говорит «Да», но едва заметно мотает головой «Нет». Или утверждает, что рад вас видеть, но его уголки губ не поднимаются. Телу верить больше, чем языку.
2. Успокаивающие жесты.
При стрессе люди бессознательно пытаются себя утешить.
Прикосновения к шее (особенно к яремной ямке).Потирание рук или бедер. Поправление одежды или часов без причины.
Это значит: человеку некомфортно, он пытается снизить тревогу.
3. Взгляд.
Миф: лжецы бегают глазами. Реальность: они могут смотреть слишком пристально. Лжец сознательно контролирует зрительный контакт, чтобы проверить, верите ли вы ему. Неестественно долгий взгляд без моргания — красный флаг.
4. Направление стоп.
Стопы указывают туда, где человек хочет быть. Если собеседник смотрит на вас, но его ноги развернуты к выходу — он хочет уйти из разговора.
5. Барьеры.
Внезапное появление предметов между вами. Человек берет чашку, кладет перед собой телефон, скрещивает руки. Это попытка отгородиться от источника угрозы (в данном случае — от вас и ваших вопросов).
3 речевые ловушки.
Лжецу нужно больше времени на обработку информации. Это влияет на речь.
Дистанцирование. Вместо «Я не брал деньги» человек скажет «Я не брал эти деньги». Использование местоимений вместо имен или уточнений может указывать на попытку отстраниться от ситуации. Избыток деталей. Правдивая история обычно лаконична. Лжец часто добавляет ненужные подробности, чтобы история звучала убедительнее. Паузы и повторения. «Я… э-э-э… вчера был дома». Повторение вопроса перед ответом («Где я был? Я был дома») нужно для выигрыша времени.
Алгоритм действий за 1 минуту.
Если вы заметили 2−3 признака одновременно, не обвиняйте сразу. Проверьте гипотезу.
Задайте неожиданный вопрос. Лжец готовит сценарий заранее. Внезапная деталь («А какого цвета была машина?»), выбивающая из сценария, заставит его тормозить. Попросите рассказать назад. Хронологический порядок выучить легко. Обратный порядок («Расскажите с конца») требует огромной когнитивной нагрузки. Лжец начнет путаться. Сделайте паузу. После ответа собеседника молчите 3−4 секунды. Многие люди не выдерживают тишины и начинают говорить лишнее, чтобы заполнить вакуум.
Важное предупреждение.
Нервозность ≠ Ложь.
Человек может врать, но не волноваться (патологические лжецы). Человек может волноваться, но говорить правду (например, боится неверия).
Используйте эти техники как повод прислушаться внимательнее, а не как доказательство вины. Ошибка в оценке слов собеседника часто обходится дороже, чем пропущенная ложь.
Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать весной, чтобы исключить скрытый дефицит.
Как будет «это для меня китайская грамота» на разных языках.
Прописка Царствия Небесного: учёные вычисляют, где в космосе находится рай.
Секс, вдовая горилла и новые приоритеты России: о чём «МК» писал в 2006 году?
Подписывайтесь на «МК» в MAX!