Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глаза

Дистанцирование. Вместо «Я не брал деньги» человек скажет «Я не брал эти деньги». Использование местоимений вместо имен или уточнений может указывать на попытку отстраниться от ситуации. Избыток деталей. Правдивая история обычно лаконична. Лжец часто добавляет ненужные подробности, чтобы история звучала убедительнее. Паузы и повторения. «Я… э-э-э… вчера был дома». Повторение вопроса перед ответом («Где я был? Я был дома») нужно для выигрыша времени.