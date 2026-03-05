Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 8 марта нельзя убирать паутину в доме

Верующие 8 марта чтут память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Святой был учеником апостола Иоанна. Его иногда называли «вождем всей Азии в христианстве».

Верующие 8 марта чтут память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Святой был учеником апостола Иоанна. Его иногда называли «вождем всей Азии в христианстве».

На Руси в этот день незамужние женщины грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — говорили в народе. Если свадьбу не сыграли до Масленицы, то дальше ждали уже конца весны.

В народе верили, что если 8 марта паук в доме сплел паутину, то это к счастью в семье. Ее нельзя убирать до Пасхи, иначе можно потерять дом и навлечь беды на семью.

В деревнях эту дату называли Кислые девки. На Руси к женщинам, которые долго не могли найти себе пару, относились с жалостью. Холостая жизнь тогда считалась отклонением от нормы.

Приметы погоды:

Если сороки не приближаются к дому, летают в полях или лесах, то будет тепло.

Стоит туман — лето дождливыми будет.

Если лед к 8 марта не сошел, то весенняя рыбалка будет неудачной.

Воробьи начинают вить гнезда — морозов больше не будет.

Именины отмечают: Сергей, Николай, Климент, Моисей, Алексей, Александр.