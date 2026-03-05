Продюсер Загорский раскрыл подробности борьбы Натальи Крачковской с диетами

«Она любила сама покушать и любила друзей накормить. Как только я приходил, она заявляла: “Жрать! Сейчас будем жрать”. Я пытался спорить: “Наталья Леонидовна, вам же нельзя, врачи запрещают картошечку и селедку”. А она отвечала: “Ну, пока никто не видит, можно же”. И я соглашался, что ей можно всё», — поделился воспоминаниями Загорский.