Продюсер Загорский раскрыл подробности борьбы Натальи Крачковской с диетами

Актриса Наталья Крачковская не любила соблюдать строгие диеты, несмотря на проблемы со здоровьем.

Источник: Аргументы и факты

Последние годы жизни Натальи Крачковской были омрачены серьезными проблемами со здоровьем, однако актриса до последнего отказывалась переходить на строгий режим. О кулинарных привычках народной любимицы aif.ru рассказал продюсер Андрей Загорский.

«Она любила сама покушать и любила друзей накормить. Как только я приходил, она заявляла: “Жрать! Сейчас будем жрать”. Я пытался спорить: “Наталья Леонидовна, вам же нельзя, врачи запрещают картошечку и селедку”. А она отвечала: “Ну, пока никто не видит, можно же”. И я соглашался, что ей можно всё», — поделился воспоминаниями Загорский.

Он также подчеркнул, что, несмотря на инфаркты и сердечные кризы, Крачковская никогда не жалела о своем образе жизни и была горда каждой своей ролью.