В праздник к нам приходят: «К себе нежно» в кино, Александр Зацепин в Большом

Надя — успешный отоларинголог-хирург. Но в ее личной жизни всё не так гладко, как на работе. Муж ушел, устав от рутины. Сама она живет в квартире свекрови и воспитывает дочь. Вдруг Надя понимает, что совсем ничего о себе не знает. Судьба дарит ей возможность пройти шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.