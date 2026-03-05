В праздник к нам приходят: «К себе нежно» в кино, Александр Зацепин в Большом

Кино.
«Тюльпаны», 16+
Режиссеры: Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Юрий Коробейников. В ролях: Гоша Куценко, Слава Копейкин, Варвара Щербакова, Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда, Seville.
Фото: НМГ Кинопрокат.
Романтическая комедия «Тюльпаны» объединит несколько историй, которые разворачиваются в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске вокруг весеннего праздника 8 Марта. По сюжету герои столкнутся с неординарными ситуациями и незапланированными встречами, в корне меняющими их жизнь. Праздник станет фоном для романтических признаний, смешных недоразумений и трогательных моментов.
С 5 марта в прокате.
«Царевна-лягушка 2», 6+
Режиссер: Александр Амиров. В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Дарья Блохина, Роман Курцын, Никита Кологривый, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ян Цапник.
Фото: Кинокомпания «Наше кино».
Освободив Кощея от проклятия, Иван Царевич и Василиса готовятся к своей долгожданной свадьбе. Однако в самый разгар церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы вернуть Василису, Иван, его сестра Варя и их товарищи отправляются в захватывающее путешествие в волшебное царство Тмутаракань.
С 5 марта в прокате.
«Новая теща», 12+
Режиссер: Аскар Узабаев. В ролях: Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин.
Фото: «Централ Партнершип».
Виктор Суслов вновь оказывается втянутым в семейные интриги, теперь под властью своей новой тещи с ее строгими правилами и порядками в доме. И без того непростая жизнь становится еще более запутанной с неожиданным приездом его брата-близнеца Тохи. При поддержке тещи вспыхивает старая вражда между братьями.
С 5 марта в прокате.
«Время Счастливых», 18+
Режиссер: Илья Силаев. В ролях: Тихон Жизневский, Ольга Лерман, Анна Завтур, Вадим Соснин, Сергей Новосад, Софья Аржаных, Евгений Харитонов.
Фото: Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).
У Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной квартире номер 13. Но с приходом 1990-х всё меняется. Иван, в прошлом самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, вынужден стать репетитором и домохозяином. А Марина зарабатывает на рынке. Они мечтают начать новую жизнь, построить карьеру и вернуть любовь.
С 5 марта в онлайн-кинотеатр START, Okko.
«Гордость», 16+
Режиссер: Сергей Арутюнян. В ролях: Алана Чочиева, Алексей Онежен, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Александр Робак, Любовь Толкалина.
ФотИнститут развития интернета (АНО «ИРИ»).
Алана — талантливый повар. Она стажируется в столичном ресторане. Но строгий отец требует, чтобы девушка вернулась домой в Осетию. Он собирается выдать Алану замуж. Чтобы разрушить планы отца, героиня решает сама привезти на родину из Москвы жениха. Случайным кандидатом на эту роль становится бармен Макс, оставшийся без жилья.
С 5 марта в онлайн-кинотеатре Wink.
«К себе нежно», 16+
Режиссер: Иван Китаев. В ролях: Карина Разумовская, Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Алиса Конашенкова, Леонид Бичевин.
Фото: Плюс Студия.
Надя — успешный отоларинголог-хирург. Но в ее личной жизни всё не так гладко, как на работе. Муж ушел, устав от рутины. Сама она живет в квартире свекрови и воспитывает дочь. Вдруг Надя понимает, что совсем ничего о себе не знает. Судьба дарит ей возможность пройти шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.
С 5 марта в прокате.
Театр.
«Любовь к трём апельсинам», 6+
Режиссер-постановщик: Александр Петров. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
Фото: пресс-служба Большого театра.
Новый совместный проект Большого и Мариинского театров — яркая и эксцентричная опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую называют одной из самых жизнерадостных. На ее создание композитора вдохновила сказка Карло Гоцци. Зрителей ждет итальянский карнавал красок: от яркого, словно витражное стекло, костюма Труффальдино до мистического одеяния Фаты Морганы, облаченной в темный бархат.
7 и 8 марта, Большой театр, Новая сцена.
«Высоцкий. Рождение легенды», 12+
Режиссер-постановщик: Сергей Безруков. В ролях: Дмитрий Карташов, Антон Соколов, Вера Шпак, Александр Тютин, Михаил Шилов, Степан Куликов, Наталья Шклярук, Сергей Вершинин.
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
Создатели спектакля пытаются ответить на вопрос, как рождается легенда. Роль Высоцкого в этой постановке не отдана конкретному актеру. Ее примеряют несколько артистов. Образ возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен.
11 марта, 19:00, Московский Губернский театр.
«Ревизор», 12+
Режиссер: Владимир Панков. В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Данила Рассомахин, Павел Рассомахин, Сергей Газаров, Сергей Степанченко, Владимир Большов, Иван Агапов, Дмитрий Мухамадеев.
5 марта народная артистка России Елена Яковлева отметит юбилей. В этот день актриса выйдет на сцену Театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова» в роли Анны Андреевны в спектакле «Ревизор». Историю о том, как Городничий принял ничтожного человека («фитюльку») Хлестакова за важного чиновника из Петербурга, режиссер решил в жанре саундрамы. Действие комедии Гоголя перенесено в пространство старинного театра со свечным освещением и суфлерской будкой на авансцене.
Фото: пресс-служба театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова».
5 марта, 19:00, Театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова».
«203−205», 18+
Режиссер: Александр Жигалкин. В ролях: Марина Неелова, Леонид Ярмольник, Александр Хованский, Татьяна Корецкая, Дмитрий Смолев, Ульяна Лаптева, Илья Лыков, Тереза Диуро.
Фото: пресс-служба театра «Современник».
Действие спектакля разворачивается в наши дни в фешенебельном отеле Лос-Анджелеса. Две немолодые пары, живущие на одном этаже в соседних номерах, оказываются в водовороте комичных и драматичных ситуаций. Они сталкиваются с одними и теми же сложностями и препятствиями, преодолеть которые удается только благодаря всепобеждающей силе любви.
8 марта, 19:00, «Современник».
«Последняя сказка», 12+
Режиссер-постановщик: Анна Шевчук. В ролях: Ася Будрина, Юлия Довганишина, Павел Лёвкин, Никита Смольянинов, Никита Шишкин, Дарья Январина.
Фото: Пресс-служба «Бродвей Москва».
Роскошные дворцы, мистический караван, неспешно проходящий через зал, и герои, летящие на настоящем ковре-самолете. В центре сюжета история молодоженов Макса и Жени. Пара волшебным образом переносится в загадочный мир «Тысячи и одной ночи». Зрителей ждут последние показы грандиозного мюзикла от театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва».
5, 6 марта, 19:00, 7−9 марта, 13:00, 18:00, Театр МДМ.
«Дубровский», 12+
Режиссер-постановщик: Сергей Посельский. В ролях: Гурам Квициния, Варвара Насибулина, Анна Карабаева, Владимир Щербаков, Владимир Бадов.
Фото: пресс-служба «Покровка. Театр».
Премьера спектакля в лучших традициях драмы по одноименному роману А. С. Пушкина. История Владимира Дубровского — русского Робин Гуда, молодого бунтаря и романтика, выбирающего между мщением и любовью. Герои произведения предстают перед публикой яркими и невероятно созвучными сегодняшнему дню.
5−6 марта, 19:00, «Покровка. Театр».
«Маленькие трагедии», 16+
Режиссер: Владимир Мирзоев. В ролях: Владимир Ерёмин, Мамука Патарава, Алексей Шильников, Эвелина Мазурина, Александр Доронин.
Фото: пресс-служба театра в Хамовниках.
Новая сценическая интерпретация «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина впечатляет продуманной пластической драматургией. Здесь каждый жест, поза и мизансцена наделены глубоким символическим смыслом. Минимализм декораций и сдержанные костюмы лишь усиливают эффект: всё внимание — на игру, свет и музыку. Ничего лишнего — только суть страстей, которые не стареют. Спектакль, в котором классик звучит по‑новому — через движение, тишину и свет.
10 марта, 19:00, Театр в Хамовниках.
«Ниоткуда с любовью», 12+
Режиссер: Наталья Семенова. Участники: Алексей Кравченко, Сергей Чонишвили, Сергей Шнырев, Антон Якушев (скрипка), Ансамбль 4'33".
Фото: пресс-служба театра «САМи».
Спектакль-концерт Театра «САМи» — это разговор о любви. Каждый из участников раскрывает эту тему по-своему в диалогах и монологах. Сергей Шнырёв читает современных поэтов — Рыжего, Гандельсмана, Григорьева, Пригова, Рейна, Бродского. Сергей Чонишвили размышляет о любви, о времени и о себе. Алексей Кравченко исполняет музыку собственного сочинения.
9 марта, 19:00, Дом музыки, Театральный зал.
Музеи.
«13 новых экспозиций современного искусства в пространстве “КУБ”, 12+
Пространство «КУБ» встречает весну обновлением: здесь открываются 13 новых арт‑проектов современных художников. В большом зале представлены сразу два из них: «Глубоко» Дарьи Клементьевой и Анны Кириллиной о духовном поиске и «Серая схема» Кондратия Серого и Андрея Черникова (куратор — Евгения Стерлягова) — размышление о праве на анонимность в современном мире.
Фото: пресс-служба арт-пространства «КУБ».
С 7 марта до 19 апреля, Арт-пространство «КУБ».
«Любовь внутри формы», 12+
Персональная выставка Юлии Кравчук — художницы, чья практика посвящена женщине. В экспозиции представлена крупномасштабная живопись из двух серий «Охотник за чувственностью» и «Любовь внутри формы», заметки к исследованию, графика, а также видеопроект. В мире, где женственность долго была предметом оценки, Юлия Кравчук объявляет ее источником самоценности. Ее холсты становятся пространством силы — чувственной, здоровой, целостной.
Фото: пресс-служба ART&BRUT.
С 6 марта до 12 апреля, галерея ART&BRUT.
«С листа», 6+
Персональная выставка Ольги Чернышевой. В центре внимания проекта — графические произведения, которые раскрывают рисунок как метод художественного мышления и способ наблюдать непрерывные метаморфозы жизни. Экспозиция включает редкие ранние работы, которые никогда прежде не показывались широкой публике. Среди них серия «Знаки» (1989) — пример автоматического рисунка Чернышевой. Представлены и новые произведения художницы, например акварель «Кисточка» (2025).
Фото: пресс-служба центра современного искусства AZART.
До 17 мая, Центр современного искусства AZART.
«Наука — не женское дело?», 16+
Политехнический музей приглашает на экскурсию, посвященную Международному женскому дню. Гостям расскажут, какой неоценимый вклад, несмотря на все стереотипы о роли женщины в науке, внесла прекрасная половина человечества в ее развитие. Героинями станут Зинаида Ершова, которую называли русской мадам Кюри, Александра Глаголева-Аркадьева, изобретатель ряда устройств — источников электромагнитных волн, выдающийся микробиолог Зинаида Ермольева, эпидемиолог и астроном Нина Субботина.
Фото: пресс-служба Политехнического музея.
7, 8 марта, 11:00, Открытая коллекциям Политехнического музея.
Выставка работ Аннабель Хилл, 16+
Работы Аннабель Хилл Лоурейро в коллажной технике представлены на выставке в диалоге с графикой «ню» от французского художника Франсуа Саука. Британская художница исследует различные аспекты человеческой природы и эмоций. Она уходит от традиционного изображения тела, создавая образы на грани фигуратива и абстракции.
Фото: пресс-служба галереи Carré d’artistes.
До 31 марта, галерея Carré d’artistes.
Концерты.
«Век Зацепина», 6+
Большой юбилейный вечер к 100-летнему юбилею народного артиста России, Героя Труда Александра Зацепина. Его мелодии стали частью культурного кода нескольких поколений. Александр Сергеевич написал музыку более чем к ста фильмам, среди которых «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Земля Санникова». В концерте примут участие: Александра Пахмутова, Юрий Башмет, Евгений Миронов, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Дима Билан, Николай Басков, Юлия Пересильд и другие.
Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.
Трансляцию концерта покажет телеканал «Россия» 10 марта в 21.30.
10 марта, Большой театр.
Ани Лорак «AURA», 6+
Премьера нового масштабного шоу Ани Лорак. После легендарных программ «Каролина» и «DIVA», певица возвращается с проектом, где соединяются музыка, театр и передовые технологии. Среди них — движущиеся декорации, трансформирующиеся конструкции, робототехника и сценические элементы, которые меняют форму и смысл прямо на глазах у зрителя.
Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков.
6 марта, Live Арена.
«Стас Пьеха: Юбилей для любимых», 6+
Большой сольный концерт с симфоническим оркестром Стаса Пьехи в Международный женский день. Поклонники услышат лучшее из репертуара артиста. В праздничной программе прозвучат песни «Она не твоя», «Думать о ней», «На ладони линия», «Я с тобой» и новые композиции.
Фото: пресс-служба Дома музыки.
8 марта, Дом музыки.