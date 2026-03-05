«Этот театр сам выбирает себе лидеров»

— Как любой ребенок, я был просто влюблен в эту красоту и в тех людей, которые здесь творили. Потому что это величайший театр во всех смыслах этого слова. Когда я это говорю, я имею в виду и певцов, и артистов балета, и музыкантов. Конечно, и тогда он таким был, это было — созвездие. Я вышел на сцену еще ребенком и, разумеется, был очень очарован всем этим. Мне никогда никуда отсюда не хотелось.