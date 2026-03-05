КСИР заявил о поражении двух важных объектов на территории Израиля

Тем временем на Западе назвали ударные беспилотники «смертоносным оружием» Ирана в противостоянии с США и Израилем. Сообщалось, что с начала военной операции Тегеран выпустил около двух тысяч дронов, которые применялись против военных и гражданских объектов на Ближнем Востоке.