КСИР заявил о поражении двух важных объектов на территории Израиля

Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Об этом сказано в пресс-релизе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооружённых сил). Соответствующую информацию КСИР обнародовал вечером в среду 4 марта.
Также в релизе сообщается, что удар нанесён и по израильскому международному аэропорту Бен-Гурион.
Накануне иранская армия трижды атаковала здание Генерального штаба военных сил Израиля. Кроме того, Иран обстрелял офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Тем временем на Западе назвали ударные беспилотники «смертоносным оружием» Ирана в противостоянии с США и Израилем. Сообщалось, что с начала военной операции Тегеран выпустил около двух тысяч дронов, которые применялись против военных и гражданских объектов на Ближнем Востоке.
На этом фоне президент Ирана Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока и заявил, что страны региона должны работать на обеспечение мира.