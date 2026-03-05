«Жизнь мою спасали много суток»: как поэт Семен Гудзенко сражался под Клином и Калугой

Но кладбище оказалось закрыто в связи с похоронами Сталина (тело Сталина было выставлено с 6 по 8 марта в Колонном зале для прощания, а 9 марта положено в Мавзолей, вероятно, близкие Гудзенко везли камень в один из этих дней и столкнулись с проблемами из-за столпотворения в центре. — «ВМ»). Камень грузчики под руководством дяди Толи перетаскивали через забор, потом лезли сами, устанавливали. Повезло, что все представители органов были заняты на похоронах! Сохранилось несколько писем отца и целая пачка телеграмм маме еще времен их романа и первых лет брака. По ним видно, насколько он любил странствовать, набираться впечатлений, наиболее часто упоминаемые в них глаголы действия — «лечу, еду».