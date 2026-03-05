От антирекордов до Валиевой. КХЛ спустя 6 лет вернется в Китай

В Шанхае есть и ледовый дворец «Фэйян» вместимостью 5 тыс. зрителей, на котором китайская команда еще под брендом «Куньлунь Ред Стар» в 2016 году провела несколько малопосещаемых матчей. В сентябре того же года на игру с «Ладой» пришло 1 734 зрителя, что стало на тот момент антирекордом сезона. Следующий матч с «Нефтехимиком» посетило всего 550 человек, что превзошло антирекорд 2010 года, когда на игру «Спартака» и минского «Динамо» пришло 800 зрителей. В октябре 2017 года в Шанхае был установлен еще один антирекорд сезона — на матч «Куньлуня» с «Ладой» пришло 1 420 зрителей, что было меньше, чем на игре «Нефтехимика» и «Адмирала» в августе в Нижнекамске (1 523).