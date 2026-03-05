От антирекордов до Валиевой. КХЛ спустя 6 лет вернется в Китай

ШАНХАЙ, 5 марта. /ТАСС/. «Шанхай Дрэгонс» проведет вынесенные матчи Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 5 и 7 марта в Шанхае. Эти игры станут первыми в лиге с января 2020 года, проведенными в Китае.
Об организации этих вынесенных игр лига объявила 31 января. 5 марта «Шанхай Дрэгонс» примет «Сибирь», а через два дня — «Барыс». Обе игры состоятся во дворце Oriental Sports Center, который вмещает 18 тыс. человек. Эта арена принимала в 2012 году чемпионат мира по шорт-треку, в 2015 году — чемпионат мира по фигурному катанию, а также соревнования мирового уровня по водным видам спорта и киберспорту.
В Шанхае есть и ледовый дворец «Фэйян» вместимостью 5 тыс. зрителей, на котором китайская команда еще под брендом «Куньлунь Ред Стар» в 2016 году провела несколько малопосещаемых матчей. В сентябре того же года на игру с «Ладой» пришло 1 734 зрителя, что стало на тот момент антирекордом сезона. Следующий матч с «Нефтехимиком» посетило всего 550 человек, что превзошло антирекорд 2010 года, когда на игру «Спартака» и минского «Динамо» пришло 800 зрителей. В октябре 2017 года в Шанхае был установлен еще один антирекорд сезона — на матч «Куньлуня» с «Ладой» пришло 1 420 зрителей, что было меньше, чем на игре «Нефтехимика» и «Адмирала» в августе в Нижнекамске (1 523).
Пятитысячный дворец в Шанхае был непостоянным местом базирования «Куньлуня» — команда там играла, когда не было возможностей выступать в Пекине. Последний матч в Китае до нынешнего года клуб еще под брендом «Куньлуня» провел 22 января 2020 года против «Амура», выиграв со счетом 4:2 на пекинской «Шоуган-Арене» при 2,3 тыс. зрителей (дворец вмещает 6 тыс. зрителей). Из-за угрозы пандемии два оставшихся домашних матча того сезона («Куньлунь» не выходил в плей-офф) с ЦСКА и рижским «Динамо» китайская команда сыграла в Москве и Новосибирске соответственно.
«Хумо-Арена» была близка к рекорду.
Последующие годы «Куньлунь» играл в подмосковных Мытищах на арене, построенной к чемпионату мира 2007 года. В прошлом году клуб поменял название и переехал в Санкт-Петербург, в связи с чем КХЛ пришлось экстренно переверстывать календарь. В городе на Неве «Шанхай Дрэгонс» принимает соперников на самом вместительном хоккейном стадионе в мире — «СКА-Арене» (21 500 зрителей), откуда уехал СКА.
Игра в Шанхае будет проведена в рамках серии вынесенных матчей KHL World Games, этот проект не является сугубо внутренним делом китайского клуба. В рамках предматчевого шоу выступит фигуристка Камила Валиева, недавно вернувшаяся на лед после дисквалификации. В начале декабря 2021 года в Дубае перед матчем KHL World Games между «Авангардом» (номинальным хозяином встречи) и «Ак Барсом» прошло ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки с участием другой победительницы Олимпиады Алины Загитовой.
Если хоккеисты «Шанхая», как и Валиева, успели в среду проверить лед дворца в Китае, то «Сибирь» только приземлилась в этот день.
В последний раз в рамках KHL World Games матч лиги проходил в декабре 2024 года в Ташкенте, где минское «Динамо» было номинальным хозяином во встрече со «Спартаком». Сам проект стартовал в 2018 году играми в Вене и Цюрихе в конце октября и ноября соответственно. В тех матчах принимали участие СКА и ЦСКА, которые играли с иностранными клубами лиги — словацким «Слованом» и рижским «Динамо», одержав тогда уверенные победы. В следующем матче в рамках того же проекта во второй половине декабря 2019 года в швейцарском Давосе «Салават Юлаев» в овертайме (4:3) обыграл «Ак Барс».
Пока ни один из вынесенных матчей КХЛ не собрал и 10 тыс. человек. Наибольшее количество зрителей (5 895) посетило игру СКА и «Слована» (7:0) 28 октября 2018 года, а также матч 22 декабря 2024 года между минским «Динамо» и «Спартаком» (9 405) на ташкентской «Хумо-Арене» вместимостью 12,5 тыс. человек.