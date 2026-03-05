Иранские военные ударили по дата-центру Amazon в Бахрейне

Иранские военные ранее заявили о полном контроле над Ормузским проливом. К ночи 4 марта КСИР поразил уже десять танкеров в этих водах. Армия будет уничтожать все пытающиеся пройти через Ормузский пролив суда, оповестил представитель ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде. По его данным, нефтяные танкеры ликвидируют ракетами и беспилотниками.