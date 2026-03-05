Ричмонд
Иранские военные ударили по дата-центру Amazon в Бахрейне

КСИР ударил беспилотником по центру обработки данных компании Amazon на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Силы Ирана вновь нанесли удары по Бахрейну. КСИР заявил о беспилотном запуске по центру обработки данных компании Amazon. Состояние дата-центра неизвестно. Об этом заявило агентство Fars.

Корпус стражей исламской революции ранее ударил по центру обработки данных Amazon в ОАЭ. Теперь сообщается об атаке на здание организации в Бахрейне.

Иранские военные ранее заявили о полном контроле над Ормузским проливом. К ночи 4 марта КСИР поразил уже десять танкеров в этих водах. Армия будет уничтожать все пытающиеся пройти через Ормузский пролив суда, оповестил представитель ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде. По его данным, нефтяные танкеры ликвидируют ракетами и беспилотниками.

Газета Financial Times сообщила, что американские и израильские военные намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана. Операция продлится несколько «долгих недель».

