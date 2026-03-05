Иранские военные ударили по дата-центру Amazon в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции ранее ударил по центру обработки данных Amazon в ОАЭ. Теперь сообщается об атаке на здание организации в Бахрейне.
Иранские военные ранее заявили о полном контроле над Ормузским проливом. К ночи 4 марта КСИР поразил уже десять танкеров в этих водах. Армия будет уничтожать все пытающиеся пройти через Ормузский пролив суда, оповестил представитель ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде. По его данным, нефтяные танкеры ликвидируют ракетами и беспилотниками.
Газета Financial Times сообщила, что американские и израильские военные намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана. Операция продлится несколько «долгих недель».
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.Читать дальше