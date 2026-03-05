В РФ предложили ввести маркировку несовместимых с управлением машиной лекарств

В письме НАС поясняется, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, принятый в первом чтении. Он предполагает введение административной ответственности за управление автомобиля водителем, находящимся в состоянии опьянения после приема отдельных лекарств. За их применение при управлении машины законопроект предусматривает штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.