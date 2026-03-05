В РФ предложили ввести маркировку несовместимых с управлением машиной лекарств

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Национальный автомобильный союз (НАС) предложил Минздраву России маркировать лекарства, после употребления которых запрещается управлять автомобилем, а также провести клинические испытания для выявления степени их влияния на возможность управления транспортным средством. Об этом говорится в письме на имя главы ведомства Михаила Мурашко.
«Национальный автомобильный союз полагает, что на коробке, этикетке, блистере необходимо нанести соответствующую информацию о том, что вождение транспортного средства и применение данного лекарственного препарата несовместимы», — сказано в обращении.
В письме НАС поясняется, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, принятый в первом чтении. Он предполагает введение административной ответственности за управление автомобиля водителем, находящимся в состоянии опьянения после приема отдельных лекарств. За их применение при управлении машины законопроект предусматривает штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
«В РФ не менее 55 млн граждан имеют водительские удостоверения. В случае принятия такого нормативного акта тысячи водителей рискуют лишиться права на управление транспортным средством, так как попросту не узнают о внесении применяемого ими лекарственного средства в вышеупомянутый перечень», — отмечается в письме. Абсолютное меньшинство водителей отслеживают подобные изменения в законодательстве, остальные не получают информацию об этом, подчеркивают в НАС.
Кроме того, там отмечается, что внесение соответствующих оговорок в инструкцию по применению препарата не поможет ситуации, поскольку далеко не все водители их читают. МВД РФ еще в 2022 году концептуально поддержало введение специальной маркировки на упаковках соответствующих лекарственных препаратов.
Клинические испытания.
В тексте письма главе Минздрава также указывается, что в случае принятия данного законопроекта возникает еще одна фундаментальная проблема. В частности, предполагается, что санкция будет применяться только при наличии клинических признаков опьянения, вызванных именно действием таких лекарств. При этом, к примеру, применение антигистаминных, противоэпилептических препаратов в ряде случаев оказывает не негативное, а позитивное воздействие на водителя, подчеркивается в обращении.
Как считают в НАС, в этой связи перед принятием данного законопроекта необходимо установить, какие именно клинические признаки опьянения должен выявить инспектор ГИБДД у водителя, какая дозировка лекарств является недопустимой, в течение какого периода после их применения нельзя управлять транспортным средством. «В этой связи необходимо провести масштабные клинические исследования и выяснить, сколько, к примеру, антигистаминных таблеток можно принять, а сколько — нельзя», — сказано в письме.
Лекарственные средства, применение которых ограничивает возможность управления транспортным средством, представлены на прилавках аптек и в настоящее время. К примеру, в инструкции к противодиарейному средству «Лоперамид» есть предостережение для водителей. Аналогичные предостережения есть и в инструкциях к антигистаминным препаратам «Тавегил», «Супрастин» и иным популярным лекарствам.
«В этой связи норму о введении соответствующей маркировки для водителей необходимо вводить до принятия вышеупомянутого законопроекта, провести клинические испытания для выявления степени влияния лекарственных препаратов на возможность управления транспортным средством», — говорится в обращении.