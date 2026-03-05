Дерби «Динамо» — «Спартак» завершит игровую неделю Кубка России

Матч пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:45 мск. Команды в третий раз сыграют в этом сезоне, в двух матчах РПЛ победитель не был выявлен (1:1, 2:2). До этого в последней официальной игре между командами на своем поле выиграло «Динамо» (2:0). Однако на счету красно-белых последняя победа в Кубке России (2:1).
Шансы «Спартака» и «Динамо» на медали РПЛ в этом сезоне малы, поэтому обе команды могут сосредоточиться на Кубке России. Красно-белые с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице, бело-голубые (24) — восьмое. В 19-м туре чемпионата России, первом после возобновления сезона, «Динамо» в воскресенье на своем поле обыграло самарские «Крылья Советов» (4:0). Подготовка «Спартака» к кубковой встрече немного затянулась: красно-белые должны были сыграть в гостях с «Сочи» в воскресенье, но матч перенесли на следующий день в связи с объявлением в городе режима беспилотной опасности. Игра завершилась победой «Спартака» со счетом 3:2.
Интереса этому матчу также добавляет противостояние новых главных тренеров. В декабре Ролана Гусева утвердили на посту главного тренера «Динамо», до этого он исполнял обязанности в этом качестве в последних четырех матчах 2025 года после ухода Валерия Карпина. В январе «Спартак» объявил о назначении испанца Хуана Карседо на пост главного тренера, в 2012 году он работал в штабе красно-белых с Унаи Эмери.
«Спартак» и «Динамо» начали путь в Кубке России с группового этапа «пути РПЛ». Красно-белые выиграли группу С, в которой также выступали махачкалинское «Динамо», «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Динамовцы стали вторыми в квартете B, где выступали «Краснодар», самарские «Крылья Советов» и «Сочи». В ¼ финала «пути РПЛ» «Спартак» прошел столичный «Локомотив» (3:1, 3:2), «Динамо» — петербургский «Зенит» (3:1, 0:1). Ответный матч между командами в Кубке России пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене». Победитель этой пары отправится в финал «пути РПЛ», где сыграет с победителем противостояния ЦСКА — «Краснодар». В среду армейцы на своем поле выиграли у «Краснодара» (3:1), ответная встреча пройдет 17 марта в Краснодаре.
Переезд из Тулы в Москву.
Также в четверг пройдет матч второго этапа ¼ финала «пути регионов» между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом». Изначально игра должна была состояться в Туле, однако была перенесена на «Арену-Химки» из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе туляков. «Арсенал» начал путь в кубке с четвертого раунда «пути регионов», тульская команда победила ульяновскую «Волгу» (3:0), саратовский «Сокол» (1:0) и воронежский «Факел» (3:2), в плей-офф обыграла казанский «Рубин» (0:0, 3:2 — по пенальти). «Локомотив» стал вторым в группе D, в которой также выступали ЦСКА, калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Далее железнодорожники в двух матчах уступили «Спартаку» в ¼ финала «пути РПЛ» (1:3, 2:3).
Также на втором этапе четвертьфинала «пути регионов» «Зенит» на выезде обыграл «Балтику» (1:0), «Ростов» на своем поле проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:2). Победители этих пар сыграют в первом этапе ½ финала «пути регионов» между собой. «Оренбург» в гостях уступил «Крыльям Советов» (0:2), самарцы встретятся с победителем матча «Арсенал» — «Локомотив».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.
В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у «Локомотива». Их ближайшим преследователем является «Зенит» (пять).