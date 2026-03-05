Самый жестокий хищник: почему стоит посмотреть фильм «Красавица»

— Блокадный Ленинград — это город, в котором почти нет света — нет фонарей, мало машин, свет вообще запрещен, потому что бомбили город, — поделился оператор Михаил Милашин. — В таком фильме ты стараешься отходить от сказочности и думать — а что здесь может светить? А светить в нашей ситуации могут три вещи — луна, солнце, свечи или огонь. В этом и был главный вызов — не используя источники света в кадре сделать так, чтобы свет был правдоподобным.