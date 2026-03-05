Самый жестокий хищник: почему стоит посмотреть фильм «Красавица»

Лента о жизни Ленинградского зоопарка во время блокады «Красавица» идет в кинотеатрах. Ее режиссером стал Антон Богданов. В фильме сыграли Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов и другие.
В основе сценария лежит реальная история бегемотихи Красавицы и других зверей, которых защищали сотрудники Ленинградского зоопарка. До блокады Красавица была самым крупным бегемотом Европы и весила более 2 тонн.
— Эта история о тихом подвиге небольшой группы людей, которые в сложные времена думали не только о себе, но и о животных, — рассуждает актриса Стася Милославская. — Это невероятно. Кто-то задастся вопросом, гуманно ли спасать животных в условиях, когда людям нечего есть, но этим меня история и покорила: сотрудники зоопарка, забыв про себя, спасали братьев наших меньших. Они — люди с большим сердцем.
Фильм объединяет несколько важных тем. Близко к сердцу воспринимается подвиг защитников Отечества. Затрагивается тема прощения оступившихся. Отчетливо звучат слова молитвы, полузапретной в советские годы. И еще в кадре много животных, которых так любят дети.
Кстати, изначально это кино задумывалось как детское. Но режиссер Антон Богданов, к которому обратились с предложением взяться за сценарий, увидел в нем историю более жесткую. Он взялся его доработать. Подобный серьезный подход проявился и во время съемок.
— Блокадный Ленинград — это город, в котором почти нет света — нет фонарей, мало машин, свет вообще запрещен, потому что бомбили город, — поделился оператор Михаил Милашин. — В таком фильме ты стараешься отходить от сказочности и думать — а что здесь может светить? А светить в нашей ситуации могут три вещи — луна, солнце, свечи или огонь. В этом и был главный вызов — не используя источники света в кадре сделать так, чтобы свет был правдоподобным.
Интересно, что первым в начале картины мы слышим голос Красавицы, которую озвучила Мария Аронова, за счет чего создается ощущение, будто рассказчиком дальнейших событий является бегемотиха. Это смягчает остроту тематики. Отметим, к актерскому составу режиссер ленты Антон Богданов, который и сам известен зрителям как артист, подходил тщательно. Некоторых ему пришлось уговаривать.
— Каст я видел с самого начала — когда писал. Например, Славу Копейкина не собирался даже пробовать — сразу понимал, что это его роль, — пояснил режиссер Антон Богданов. — Мне хотелось вытащить его из привычного амплуа бандита и показать настоящего кудрявого матроса, с лицом, в котором есть что-то от Евгения Урбанского. И он согласился сразу.
Лента интересна тем, что поднимает вопрос: что значит быть человеком? После просмотра хочется и сходить в зоопарк с детьми, и возложить цветы к вечному огню в память о павших защитниках.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталия Седицкая, художник по костюмам:
— Любой фильм костюмный в большей или меньшей степени. Наша «Красавица» не исключение, тем более это кино историческое. Прототипы повлияли на образы: Евдокия Дашина — деревенская женщина, в простом рабочем халате. Любовная линия Ани добавила женственности — легкие платья до войны, износ в блокаде. Реальные архивы помогли с деталями: заплаты, военная форма Светлова. Поскольку в этой картине, на мой взгляд, нет главного героя, все образы строились постепенно, опираясь друг на друга.