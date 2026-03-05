«Продают их лохам в Европе»: Трамп указал на глупость ЕС из-за Китая

Ранее президент США обозлился на Берлин. Американский лидер признал, что Вашингтон собирается жестко обращаться с Германией. Он продемонстрировал свои будущие действия на канцлере ФРГ Фридрихе Мерце. Дональд Трамп с улыбкой ударил канцлера ФРГ. При этом со стороны Фридриха Мерца не последовало никакого возмущения.