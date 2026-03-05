Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Продают их лохам в Европе»: Трамп указал на глупость ЕС из-за Китая

Трамп назвал лохами европейских покупателей китайских ветряных генераторов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп снова заявил о глупости европейских представителей. Он счел «лохами» покупателей китайских ветряных генераторов. По словам президента Соединенных Штатов, Европа закупает их «тысячами». Так американский лидер сказал в ходе пресс-подхода.

Дональд Трамп заявил, что у Китая нет «ветряных электростанций». Пекин производит мельницы, добавил президент США.

«Они продают их лохам в Европе. Европа покупает их тысячами», — отметил Дональд Трамп.

Ранее президент США обозлился на Берлин. Американский лидер признал, что Вашингтон собирается жестко обращаться с Германией. Он продемонстрировал свои будущие действия на канцлере ФРГ Фридрихе Мерце. Дональд Трамп с улыбкой ударил канцлера ФРГ. При этом со стороны Фридриха Мерца не последовало никакого возмущения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше