КСИР нанес удары гиперзвуковыми ракетами и дронами по зданию МО Израиля

2 марта несколько американских военных истребителей потерпели крушение на территории Кувейта. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Кадры с падением самолета появились в соцсетях. На видео показано, как терпит крушение истребитель F-15, пилот судна успевает катапультироваться.