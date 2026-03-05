Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР нанес удары гиперзвуковыми ракетами и дронами по зданию МО Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом в среду, 4 марта, сказано в заявлении КСИР, которое опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом в среду, 4 марта, сказано в заявлении КСИР, которое опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB.

— КСИР в ходе 17-й волны операции «Правдивое обещание-4» нанес удары гиперзвуковыми ракетами и БПЛА, которые обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели в здании Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, — сказано в заявлении.

В Тегеране пообещали, что в ближайшие дни атаки по противнику будут более интенсивными и масштабными.

Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15. Об этом в ночь на 4 марта сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

2 марта несколько американских военных истребителей потерпели крушение на территории Кувейта. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Кадры с падением самолета появились в соцсетях. На видео показано, как терпит крушение истребитель F-15, пилот судна успевает катапультироваться.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше