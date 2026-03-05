КСИР нанес удары гиперзвуковыми ракетами и дронами по зданию МО Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом в среду, 4 марта, сказано в заявлении КСИР, которое опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB.
— КСИР в ходе 17-й волны операции «Правдивое обещание-4» нанес удары гиперзвуковыми ракетами и БПЛА, которые обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели в здании Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, — сказано в заявлении.
В Тегеране пообещали, что в ближайшие дни атаки по противнику будут более интенсивными и масштабными.
Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15. Об этом в ночь на 4 марта сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.
2 марта несколько американских военных истребителей потерпели крушение на территории Кувейта. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Кадры с падением самолета появились в соцсетях. На видео показано, как терпит крушение истребитель F-15, пилот судна успевает катапультироваться.