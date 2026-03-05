ВЦИОМ: россияне назвали главный критерий успешности мужчины

Опрос также показал, что требования к успешному мужчине варьируются в зависимости от места проживания. Аналитики отмечают, что в мегаполисах и крупных городах планка ожиданий выше, от мужчины ждут не только семьи, но и карьерной реализации, высокого дохода и общественного признания. В сельской местности и небольших населенных пунктах образ успешного мужчины менее требователен, в первую очередь он сконцентрирован вокруг семьи.