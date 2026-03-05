ВЦИОМ: россияне назвали главный критерий успешности мужчины

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Хорошая семья и дети являются основным признаком успешного мужчины для 62% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Успешного мужчину отличают хорошая семья (62%), автономия (34%) и самореализация (31%)», — говорится в материалах исследования.
Опрос также показал, что требования к успешному мужчине варьируются в зависимости от места проживания. Аналитики отмечают, что в мегаполисах и крупных городах планка ожиданий выше, от мужчины ждут не только семьи, но и карьерной реализации, высокого дохода и общественного признания. В сельской местности и небольших населенных пунктах образ успешного мужчины менее требователен, в первую очередь он сконцентрирован вокруг семьи.
По данным экспертов, критерии женской успешности во многом схожи, наличие семьи также является главным маркером (68%). Однако для женщин существенно выше значение самореализации (42%) и внешней привлекательности (32%).
«Внешними атрибутами высокого уровня жизни нас уже не удивишь! Эпоха демонстративного потребления уходит, красивая картинка в социальных сетях не впечатляет. В фокусе — реальные личные достижения. В то же время ощущение собственной успешности напрямую связано с устойчивым и достойным материальным положением», — прокомментировала результаты исследования эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак.
Опрос проведен 13 февраля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.