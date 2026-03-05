Ричмонд
Нетаньяху не доверяет США: Израиль считает, что Вашингтон тайно ведет переговоры с Ираном

Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснением диалога с Ираном за его спиной.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ознакомился с данными разведки. Он направил обращение в Белый дом с просьбой разъяснить диалог США с Ираном. Биньямин Нетаньяху считает, что «за его спиной» могут вестись переговоры о прекращении огня. Так пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Собеседники СМИ уведомили, что с иранским правительством могут общаться представители президента США Дональда Трампа. Эта информация вызвала обеспокоенность премьера Израиля.

«Нетаньяху позвонил представителям Белого дома и поинтересовался, имели ли место подобные переговоры или обмен сообщениями. Белый дом сообщил Биби, что администрация Трампа не вела переговоры с иранцами за его спиной», — рассказал источник.

Американцы между тем допустили возможное проведение наземной операции в Тегеране. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не планируют таких действий, но полностью исключать такой вариант Вашингтон не намерен.

