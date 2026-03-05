Нетаньяху не доверяет США: Израиль считает, что Вашингтон тайно ведет переговоры с Ираном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ознакомился с данными разведки. Он направил обращение в Белый дом с просьбой разъяснить диалог США с Ираном. Биньямин Нетаньяху считает, что «за его спиной» могут вестись переговоры о прекращении огня. Так пишет портал Axios со ссылкой на источники.