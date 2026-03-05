Онищенко рассказал, как подготовиться к сезону аллергии

4 марта заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о том, как подготовиться к сезону аллергии.
Аллергены на улице появляются ранней весной, в середине марта. В этот период начинают цвести ольха и ива. К середине апреля цветет и береза — один из самых мощных аллергенов, отметил Геннадий Онищенко. Затем зацветут дуб, клен, ясень. Как правило, все эти процессы происходят за одну-две недели, объяснил Геннадий Онищенко.
— Большинство людей, страдающих от аллергии, уже имеют опыт в предотвращении симптомов, когда начинается весна, — рассказывает Геннадий Онищенко. — Но тем, у кого это начинается впервые, сначала нужно диагностировать аллергию, пройти обследование у врача, получить назначение профилактического курса антигистаминных препаратов.
Также уровень возникновения возможной аллергии зависит и от домашних условий. Например, с наступлением весны Геннадий Онищенко советует проводить генеральную уборку дома. А еще — не открывать окна часто, чтобы в комнату не попала пыльца от растений.
— Важно пылесосить в квартире не реже двух-трех в неделю. Это позволит собрать пыльцу, — отмечает Геннадий Онищенко. — Немаловажно следить за своим питанием, поскольку иногда аллергия может вызвать даже отторжение некоторых продуктов. Однако эти вопросы следует предметно обсуждать лично со своим врачом.
Кстати, во втором квартале 2026 года в России планируют провести временную регистрацию для вакцины от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом ранее сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. В частности, сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований. После сезона пыления ФМБА планирует подать новую вакцину уже на постоянную регистрацию.