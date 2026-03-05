Онищенко рассказал, как подготовиться к сезону аллергии

Кстати, во втором квартале 2026 года в России планируют провести временную регистрацию для вакцины от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом ранее сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. В частности, сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований. После сезона пыления ФМБА планирует подать новую вакцину уже на постоянную регистрацию.