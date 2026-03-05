Не нужно вечной войны: Советники Трампа хотят, чтобы США вышли из конфликта с Ираном

Администрация США не смогла заручиться должной поддержкой населения США в вопросе операции в Иране, которая началась на фоне ряда нерешённых проблем США. Кроме того, гибель американских военных на Ближнем Востоке делает участие США в иранском конфликте ещё менее популярным среди американцев, сказано в сюжете телекомпании.