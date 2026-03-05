Не нужно вечной войны: Советники Трампа хотят, чтобы США вышли из конфликта с Ираном

Советники президента США Дональда Трампа пытаются убедить его не продолжать операцию в Иране и как можно скорее объявить о победе Вашингтона. Об этом сказано в сюжете телекомпании CNN.
Администрация США не смогла заручиться должной поддержкой населения США в вопросе операции в Иране, которая началась на фоне ряда нерешённых проблем США. Кроме того, гибель американских военных на Ближнем Востоке делает участие США в иранском конфликте ещё менее популярным среди американцев, сказано в сюжете телекомпании.
«Это политический риск. Давайте просто надеяться, что не случится чего-то по-настоящему плохого, потому что если это произойдет, начнутся проблемы», — сказал телеканалу один из советников американского президента.
Накануне Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и высшего класса в США достигли рекордного объема и сейчас «практически неограниченные», а войны с этим арсеналом можно вести вечно.
Тем временем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге заявила, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране, однако полностью исключать такой вариант Вашингтон не намерен.