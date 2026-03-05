Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не нужно вечной войны: Советники Трампа хотят, чтобы США вышли из конфликта с Ираном

CNN: Советники Трампа отговаривают его от продолжения операции в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Советники президента США Дональда Трампа пытаются убедить его не продолжать операцию в Иране и как можно скорее объявить о победе Вашингтона. Об этом сказано в сюжете телекомпании CNN.

Администрация США не смогла заручиться должной поддержкой населения США в вопросе операции в Иране, которая началась на фоне ряда нерешённых проблем США. Кроме того, гибель американских военных на Ближнем Востоке делает участие США в иранском конфликте ещё менее популярным среди американцев, сказано в сюжете телекомпании.

«Это политический риск. Давайте просто надеяться, что не случится чего-то по-настоящему плохого, потому что если это произойдет, начнутся проблемы», — сказал телеканалу один из советников американского президента.

Накануне Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и высшего класса в США достигли рекордного объема и сейчас «практически неограниченные», а войны с этим арсеналом можно вести вечно.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге заявила, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране, однако полностью исключать такой вариант Вашингтон не намерен.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше