Круглые сутки и без сна: как работают анестезиологи-реаниматологи на СВО

Старший лейтенант Марат Чернышов поговорил с кавалером ордена Мужества Али Мурадалиевым о задачах анестезиологов-реаниматологов отдельного гвардейского медотряда ВДВ группировки войск «Север».
Врач с позывным «Вудли» родился в небольшом южном городе Дагестанские Огни. Сегодня он старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда, офицер ВДВ, прошедший Херсон, Изюм и первые дни СВО.
— В ночь с 23 на 24 февраля объявляют уже не учебную, а боевую тревогу. Выдача боеприпасов, оружия, загрузка в машины — и выдвижение. Было чувство, что ты как будто находишься в фильме. Понимание, что происходит что-то серьезное, а до конца — неясность. На лицах у многих было волнение, кто-то переживал, кто-то молчал. Мы прошли через район Чернобыля, и в первом же населенном пункте по нам открыли огонь. Пошли первые раненые. Это был, по сути, первый день СВО и одновременно первые боевые раненые в моей жизни.
По словам Мурадалиева, анестезиолог-реаниматолог — это, по сути, две крупные специальности в одной. Первая — анестезиология. Это работа в операционной. Они проводят все виды анестезии: общую, когда пациент полностью засыпает, и регионарные — спинальную, блокады, когда человек остается в сознании.
— Наша задача — чтобы пациент перенес операцию максимально безопасно. Вторая часть — реанимация. Мы дежурим в реанимационных палатах, куда попадают самые тяжелые раненые. Многие — уже на ИВЛ, в шоке, со множественными травмами. Нужно стабилизировать, вывести из критического состояния, подготовить к операциям и дальнейшей эвакуации.
По словам «Вудли», дежурства бывают разными. Когда спокойно, когда «качели» круглые сутки.
— Бывало так, что утром заходим в операционные — и на следующее утро из них выходим. В отряде несколько операционных: общая хирургия, травматология, сосудистая, нейрохирургия, офтальмология, ЛОР, челюстно-лицевая. Операции могут идти параллельно во всех операционных, — объясняет Мурадалиев. — Вот недавний пример: после полуночи было четыре операции подряд — три травматологии, одна общая хирургия. И это только ночная часть дежурства, до полуночи были свои пациенты. В реанимации еще и психологическая нагрузка выше: там каждый пациент — на грани, и каждое решение может стать определяющим.
КСТАТИ.
Али Мурадалиеву был присвоен орден Мужества в конце 2022 года. Тогда его медотряд располагался в здании школы на херсонском направлении, где развернули медицинский пункт. В какой-то момент школу начали бомбить. Он остался до конца, пока всем не оказал помощь. Позже раненых эвакуировали, перевели в более безопасное место.