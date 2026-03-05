Круглые сутки и без сна: как работают анестезиологи-реаниматологи на СВО

— В ночь с 23 на 24 февраля объявляют уже не учебную, а боевую тревогу. Выдача боеприпасов, оружия, загрузка в машины — и выдвижение. Было чувство, что ты как будто находишься в фильме. Понимание, что происходит что-то серьезное, а до конца — неясность. На лицах у многих было волнение, кто-то переживал, кто-то молчал. Мы прошли через район Чернобыля, и в первом же населенном пункте по нам открыли огонь. Пошли первые раненые. Это был, по сути, первый день СВО и одновременно первые боевые раненые в моей жизни.