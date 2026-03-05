Страшная смерть крутого каратиста, капитан-масон, пропавшая Маа: шокирующие судьбы актёров «Пиратов XX века»

У Нигматулина была не самая простая жизнь. Когда ему было всего лишь два года, его отец-шахтёр погиб, мать осталась с тремя детьми на руках — и Талгата пришлось определить в интернат. Он рос слабым и застенчивым, переболел рахитом. Но мальчик поставил себе цель окрепнуть — начал заниматься лёгкой атлетикой, бальными танцами, а после — каратэ. А чтобы без ошибок говорить по-русски, пропадал в библиотеке и вручную переписывал фрагменты «Войны и мира». Поступил сначала в цирковое училище, а после — во ВГИК на курс знаменитого Сергея Герасимова, где учился вместе с будущим коллегой по ленте — Николаем Ерёменко.