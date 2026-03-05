Иран заявил, что взорвёт ядерный реактор в Израиле: Тегеран не допустит смены власти

Израиль между тем усомнился в своем союзнике. Премьер Биньямин Нетаньяху ознакомился с данными разведки. Он обратился в Белый дом с требованием разъяснить диалог США с Ираном. Биньямин Нетаньяху считает, что «за его спиной» могут вести переговоры о прекращении огня.