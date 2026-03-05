Иран заявил, что взорвёт ядерный реактор в Израиле: Тегеран не допустит смены власти

Иранские военные могут нанести мощный удар по Израилю. Тегеран пригрозил Тель-Авиву взрывом атомного реактора в стране. Так заявляет агентство ISNA.
Как утверждает военный источник, Иран действительно мог бы пойти на этот радикальный шаг. Тегеран предупредил, что взорвет атомный реактор, если Израиль попытается сменить власть в Иране.
По данным источника, речь идет об объекте в городе Димона. Таким образом Иран вновь призвал услышать свою незыблемую позицию по вопросу власти в стране.
Израиль между тем усомнился в своем союзнике. Премьер Биньямин Нетаньяху ознакомился с данными разведки. Он обратился в Белый дом с требованием разъяснить диалог США с Ираном. Биньямин Нетаньяху считает, что «за его спиной» могут вести переговоры о прекращении огня.