Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил, что взорвёт ядерный реактор в Израиле: Тегеран не допустит смены власти

ISNA: Иран пригрозил Израилю взрывом атомного реактора.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные могут нанести мощный удар по Израилю. Тегеран пригрозил Тель-Авиву взрывом атомного реактора в стране. Так заявляет агентство ISNA.

Как утверждает военный источник, Иран действительно мог бы пойти на этот радикальный шаг. Тегеран предупредил, что взорвет атомный реактор, если Израиль попытается сменить власть в Иране.

По данным источника, речь идет об объекте в городе Димона. Таким образом Иран вновь призвал услышать свою незыблемую позицию по вопросу власти в стране.

Израиль между тем усомнился в своем союзнике. Премьер Биньямин Нетаньяху ознакомился с данными разведки. Он обратился в Белый дом с требованием разъяснить диалог США с Ираном. Биньямин Нетаньяху считает, что «за его спиной» могут вести переговоры о прекращении огня.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше