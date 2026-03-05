Перед 8 Марта мошенники стали рассылать открытки с вредоносным ПО

Эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов предупредил, что перед приближающимся праздником 8 марта россияне рискуют столкнуться с усилением мошеннических схем.
Фиксируется рост мошеннической активности, связанной с доставкой цветов, подарков и почтовых отправлений.
После подтверждения личности жертве предлагается ввести специальный код, полученный в SMS, якобы для проверки заказа. Однако введенный код используется преступниками для доступа к банковским счетам или личным данным пользователей портала госуслуг.
Схемы дополняются новыми элементами — мошенники присылают фотографии заказанного букета и даже поддельные GPS-данные, демонстрирующие близкое расположение курьера к дому жертвы, пишет RT.
Также участились случаи проведения фиктивных конкурсов от популярных флористических брендов. Преступники создают фейковые страницы, организуя розыгрыши призов среди подписчиков, которым предлагают заплатить небольшие суммы за доставку подарков.
Еще одна схема — увеличение случаев рассылки вирусных поздравительных открыток через мессенджеры. Подобные сообщения содержат ссылку на вредоносный файл, способный украсть личные данные и реквизиты банковской карты.
Алексей Миронов подчеркнул, что особенно уязвимы в этой ситуации мужчины, испытывающие стресс из-за праздничных расходов. Они стремятся воспользоваться выгодными скидками и акционными предложениями и клюют на уловки мошенников.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал в беседе с RT покупать подарочные сертификаты только на официальных сайтах магазинов или маркетплейсов.
Ранее, эксперты рассказали, что мошенники стали обманывать россиян, сообщая о сокрытии доходов и требовать декларацию по форме 3-НДФЛ за прошлый год, пишет aif.ru.