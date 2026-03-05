Психолог Наумова: активное использование ИИ нарушает когнитивные способности детей

Активное использование детьми в раннем возрасте нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях. Об этом предупредила психолог Наталья Наумова.
Она отметила, что все чаще дети обращаются к искусственному интеллекту для решения учебных задач. А это может препятствовать развитию важных навыков самостоятельного анализа и обработки информации.
В этом вопросе важен умеренный подход и необходимо, чтобы взрослый присутствовал при взаимодействии с такими технологиями. Это связано с риском формирования поверхностного мышления и упрощенной оценки ситуаций, что снижает способность критически воспринимать поступающую информацию и защищает ребенка от возможного влияния злоумышленников.
Для полноценного развития когнитивных способностей ребенка, эксперт рекомендует традиционное обучение, включающее чтение литературы и решение математических задач. То есть, важно не пренебрегать мыслительными операциями.
— И ребенку необходимо тоже прилагать усилия для того, чтобы его мозг хорошо функционировал на протяжении всей его жизни. В детстве закладываются эти азы, — сказала психолог Газета.ru.
В свою очередь, кандидат медицинских наук Ольга Карпенко, врач-психиатр, главный научный сотрудник Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева города Москвы, объяснила RT, почему чрезмерное общение с ботами может быть опасным. Если у человека есть предпосылки для психических расстройств, то сдвинуть его психику способны самые разнообразные триггеры.
Тем временем, доля россиян, которых пугает развитие искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей, по итогам 2025 года выросла до 27% — против 15% годом ранее, пишет газета «Известия».