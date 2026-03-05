Трамп назвал европейцев «сосунками» за покупку ветрогенераторов у КНР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал европейцев за покупку тысяч ветрогенераторов у КНР, назвав их «сосунками».
— Много вы видели ветряных электростанций в Китае в последнее время? Они сами производят эти ветряки и впаривают их сосункам в Европе, где их скупают тысячами. Я три года твердил европейцам, что добром это не кончится. И теперь они признают, что я был прав, — заявил он в среду, 4 марта, во время круглого стола в Белом доме, передает РИА Новости.
Американский лидер много раз говорил, что зеленая энергетика очень дорогая и неэффективная, называя ее мошенничеством. Вместо субсидий на ветряки и электромобили Трамп призывал делать ставку на максимальную добычу нефти и газа, чтобы обеспечить Штаты дешевой энергией и доминирование на рынке высоких технологий, включая ИИ и криптовалюты.
25 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года.
Также он предложил создать экспериментальные правовые режимы для биоэкономики и предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют биотехнологии.