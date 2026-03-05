Против Ирана выступила ещё одна сторона: тысячи иракских курдских бойцов пошли в наступление

Иракские курды выступили против Ирана. Тысячи бойцов решились на наземное наступление. Операция началась. Так заявил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.
Утверждается, что иракские курдские бойцы уже ведут наземное наступление в Иране. При этом не поясняется, когда оно началось.
В американской администрации заявляли, что США якобы не планируют вооружать иракских радикалов. При этом Вашингтон рассматривает возможность проведения наземной операции на территории Ирана.
Как отметил востоковед Семен Багдасаров, курдские формирования могут повлиять на ход событий на Ближнем Востоке. Американские источники уже выдали план ЦРУ. Структура проводила работу над вооружением курдов. Так наземная операция могла быть проведена без участия военных из США. По словам востоковеда, Вашингтон мог собрать в Ираке до 250 000 тысяч человек.