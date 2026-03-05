Ричмонд
Fox News: Курды начали наземное наступление в Иране

Журналистка американского канала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники сообщила, что «тысячи иракских курдов» начали наземное наступление в Иране. Сообщение об этом она разместила в среду, 4 марта, в социальной сети X.

Других подробностей Гриффин не привела.

3 марта телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Центральное разведывательное управление США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. Уточнялось, что в Белом доме надеются, что курды вступят в вооруженное столкновение с иранской армией уже в ближайшие дни.

Помимо этого, отмечалось, что при ведении боевых действий курдские отряды будут рассчитывать на военную поддержку Штатов и Израиля.

В тот же день глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер заявил, что армия США потопила 17 иранских военных кораблей, в том числе подлодку. Вместе с тем он добавил, что в Персидском, Ормузском и Оманском заливах не осталось иранского флота.

