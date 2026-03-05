Fox News: Курды начали наземное наступление в Иране

В тот же день глава американского Центрального командования генерал Брэдли Купер заявил, что армия США потопила 17 иранских военных кораблей, в том числе подлодку. Вместе с тем он добавил, что в Персидском, Ормузском и Оманском заливах не осталось иранского флота.