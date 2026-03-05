Начало холодной эпохи двух миров

В 1942 году Черчилль в Кремле просил у Сталина прощения за интервенцию во время Гражданской войны. Сталин ответил: «Бог простит!». Откровения Черчилля в Фултоне 1947 года подтолкнули Сталина к ужесточению политики в Восточной Европе и в СССР. «Спасибо, товарищ Черчилль, что ты вернул нас к действительности», — заявил вождь. Историки считают, что Фултон стал подарком для Сталина.