Начало холодной эпохи двух миров

35 лет, как СССР исчез с карты мира, Запад уже не тот, но можно ли говорить о том, что «холодная война» закончилась?
Почему британский премьер выступил не в родном краю, а направился в американский Фултон? Опытный политик понимал, что после Второй мировой войны его страна теряет позиции, а лидерство на Западе переходит к США. И еще он знал, что равновеликим соперником Америки будет СССР, бывший союзник, сыгравший решающую роль в победе над Германией.
В 1945 году в Ялте лидеры трех держав начертили послевоенные зоны влияния. СССР контролировал, как условились, Восточную Европу, но когда Запад соблюдал договор? Фултон стал подкопом под Ялту. Не потому ли нынче Борис Джонсон меряет себя по Черчиллю?
Кажется, будто Фултонская речь произнесена сегодня. Главная идея в том, что СССР — опасный агрессор с амбициями завоевания мира. Черчилль был мастером слова и развернул веер жутких метафор: «тень, опустившаяся на континент», «полицейские государства», «полное послушание». Самый известный образ — «железный занавес», разделивший Европу от Балтики до Адриатики. «Железный занавес» Черчилля — предок русофобии и родоначальник современных санкций.
США обладали гегемонией на ядерное оружие. Эксперты уверяли, что у СССР уйдет несколько лет, чтобы создать атомную бомбу. Страна лежала в руинах, экономика казалась подорванной. Прогноз провалился, но Черчилль считал, что СССР можно прижать к канатам. С тем же результатом это пытались сделать и позже.
В 1942 году Черчилль в Кремле просил у Сталина прощения за интервенцию во время Гражданской войны. Сталин ответил: «Бог простит!». Откровения Черчилля в Фултоне 1947 года подтолкнули Сталина к ужесточению политики в Восточной Европе и в СССР. «Спасибо, товарищ Черчилль, что ты вернул нас к действительности», — заявил вождь. Историки считают, что Фултон стал подарком для Сталина.
Через неделю вышло интервью Сталина газете «Правда», где он указал, что термин «железный занавес» использовал Геббельс. Но когда параллели с нацистами пугали западных политиков! Сталин сказал, что Германия напала на СССР, использовав ресурсы Восточной Европы, и СССР имеет право гарантировать свою безопасность. Полная аналогия с конфликтом на Украине.
Сталин часто посылал Черчиллю гостинцы — черную икру, на которую премьер подсел в Ялте. После Фултонской речи Черчилль сказал: «Черта лысого получу хоть икринку». Сталин велел удвоить порцию. И поперек горла русские деликатесы Черчиллю не встали.