«Рейсы отменяют один за другим»: Сотни детей застряли в Катаре после футбольных сборов

«Это около 500 километров через пустыню и переход границы. Мы оформили визы в Саудовскую Аравию — каждая стоит примерно 8 тысяч рублей. Стоимость трансферов варьируется от 1000 до 3500 долларов и растёт каждый день. Я купила билеты из Эр-Рияда через Стамбул до Москвы за 350 тысяч рублей на 8 марта. Это наш план Б, если аэропорт Дохи не возобновит работу», — пояснила она.