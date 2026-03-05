Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США отказался ограничить полномочия Трампа по операции против Ирана

Сенаторы-демократы не получили одобрения своей идеи о сдерживании шагов Трампа в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американские сенаторы не одобрили предложение ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа по операции против Ирана. Большинство выступило против резолюции.

Так, «за» проголосовали 48 сенаторов. При этом 52 законодателя выступили против. В результате Сенату не удалось принять резолюцию по ограничению полномочий президента США.

Дональд Трамп сохраняет право на самостоятельное принятие решений по военной операции в Иране. Резолюция была предложена сенаторами-демократами.

Американский лидер отнюдь не переживает из-за эскалации на Ближнем Востоке. Более того, ему все еще хотят присудить Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступил генконсул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис. Он предложил присудить премию мира и премьеру Беньямину Нетаньяху.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше