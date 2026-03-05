Сенат США отказался ограничить полномочия Трампа по операции против Ирана

Так, «за» проголосовали 48 сенаторов. При этом 52 законодателя выступили против. В результате Сенату не удалось принять резолюцию по ограничению полномочий президента США.
Дональд Трамп сохраняет право на самостоятельное принятие решений по военной операции в Иране. Резолюция была предложена сенаторами-демократами.
Американский лидер отнюдь не переживает из-за эскалации на Ближнем Востоке. Более того, ему все еще хотят присудить Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступил генконсул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис. Он предложил присудить премию мира и премьеру Беньямину Нетаньяху.