«Король и Шут». Воспоминания о былых годах

Полнометражная лента «Король и Шут. Навсегда» выходит на большие экраны. Картина продолжает сериал «Король и Шут», прогремевший весной 2023 года. Тогда о нем говорили повсюду. Соцопрос, проведенный тем летом аналитическим центром НАФИ, показал, что 57 процентов россиян слышали про группу «Король и Шут» («КиШ»). Число поклонников советской и российской хоррор-панк-группы только возросло: исследование одной из крупных компаний, проведенное спустя год среди детей от 4 до 17 лет, показало, что самая популярная группа среди них именно «КиШ». Напомним, что в конце 2011 года один из лидеров коллектива Андрей Князев (Князь) ушел из группы, а 19 июля 2013 года умер Михаил Горшенев (Горшок). Но песни «КиШ» продолжают жить.
Как воспринимают фанаты выход лент про их кумиров? Традиционно противоречиво. Даже люди, имеющие отношение к группе, разошлись во мнениях. Сам Андрей Князев проект поддержал — выступил автором идеи и продюсером, сыграл эпизодическую роль. А вдова Михаила Ольга Горшенева раскритиковала сериал, особенно ей не понравился негативный образ Горшка. К тому же некоторые фанаты отмечали хронологические несостыковки в сюжете. Но поклонников у проекта оказалось больше, и теперь ждем полный метр в кинотеатрах.
Снять байопик, посвященный реальной личности, всегда сложно. Особенно если речь идет о таких непростых и контрастных личностях, как Горшок и Князь. Тем более когда один из героев принимает активное участие в создании ленты. Но субъективно сериал «Король и Шут» стал одним из ярких открытий того года, а фильм «Король и Шут. Навсегда» — в числе тех, выход которых предвкушаешь. Во-первых, из-за режиссера, ведь Рустаму Мосафиру удалось создать кино на стыке фэнтези, караоке и трагедии с элементами черного юмора. Во-вторых, из-за актеров, ведь в том, что касается игры Константина Плотникова, Влада Коноплева, Евгения Ткачука и исполнителей других ролей, разногласий ни у кого, кто смотрел кино, не было. В-третьих, сама вселенная песен «КиШ» получилась настолько яркой, атмосферной и затягивающей мрачной сказкой, что не только потягается, но и вполне может превзойти многие зарубежные блокбастеры.
Что мы в итоге получаем? Самобытное, яркое, оригинальное произведение. Конечно, у каждого свой взгляд и восприятие реальных прототипов героев картины. И зрителю порой бывает больно, когда его видение не совпадает с авторским. Но ленты про реальных людей — это возможность взглянуть на их жизни под иным углом, расширить свое восприятие и узнать что-то новое. Эту возможность стоит использовать.