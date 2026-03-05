«Король и Шут». Воспоминания о былых годах

Снять байопик, посвященный реальной личности, всегда сложно. Особенно если речь идет о таких непростых и контрастных личностях, как Горшок и Князь. Тем более когда один из героев принимает активное участие в создании ленты. Но субъективно сериал «Король и Шут» стал одним из ярких открытий того года, а фильм «Король и Шут. Навсегда» — в числе тех, выход которых предвкушаешь. Во-первых, из-за режиссера, ведь Рустаму Мосафиру удалось создать кино на стыке фэнтези, караоке и трагедии с элементами черного юмора. Во-вторых, из-за актеров, ведь в том, что касается игры Константина Плотникова, Влада Коноплева, Евгения Ткачука и исполнителей других ролей, разногласий ни у кого, кто смотрел кино, не было. В-третьих, сама вселенная песен «КиШ» получилась настолько яркой, атмосферной и затягивающей мрачной сказкой, что не только потягается, но и вполне может превзойти многие зарубежные блокбастеры.