Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

Показательно, что в целом большинство женщин остаются довольны подарками на 8 марта. 55% россиянок говорят, что полученные подарки часто соответствуют ожиданиям. Доля женщин, полностью довольных подарками, выросла за год с 17% до 24%. А среди молодого поколения этот показатель вырос с 22% до 31%.