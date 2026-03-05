Курдистан заявил, что не будет «стороной конфликта» на Ближнем Востоке

В Демократической партии Курдистана прокомментировали заявления о якобы наземной операции с участием своих бойцов в Иране. Издание Rudaw опровергло эти данные. С таким утверждением выступил высокопоставленный чиновник восточного Курдистана, сказано в материале.
Источник назвал «сложной» обстановку на Ближнем Востоке. При этом он заверил, что иракские курды не выступят против Ирана.
«Регион Курдистана не будет стороной конфликта в этой войне», — говорится в заявлении.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщил о начале наземного наступления в Иране. Утверждается, что якобы именно иракские курды выступили против Тегерана. Тысячи бойцов решились на это наступление, сказано в материале Fox News. При этом других пояснений нет.