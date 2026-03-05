Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курдистан заявил, что не будет «стороной конфликта» на Ближнем Востоке

Rudaw опровергло заявления о наступлении иракских курдов на Иран.

Источник: Комсомольская правда

В Демократической партии Курдистана прокомментировали заявления о якобы наземной операции с участием своих бойцов в Иране. Издание Rudaw опровергло эти данные. С таким утверждением выступил высокопоставленный чиновник восточного Курдистана, сказано в материале.

Источник назвал «сложной» обстановку на Ближнем Востоке. При этом он заверил, что иракские курды не выступят против Ирана.

«Регион Курдистана не будет стороной конфликта в этой войне», — говорится в заявлении.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщил о начале наземного наступления в Иране. Утверждается, что якобы именно иракские курды выступили против Тегерана. Тысячи бойцов решились на это наступление, сказано в материале Fox News. При этом других пояснений нет.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше