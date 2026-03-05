Ричмонд
Весна в зоопарке: 12 ярких кадров дикой природы

5 марта отмечается неофициальный День отказа от гаджетов — повод хотя бы на несколько часов отложить телефон и переключиться на реальный мир. В Новосибирске для такой паузы есть очевидный маршрут — прогулка по зоопарку.

6фотографий

Весна постепенно вступает в свои права, и обитатели Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило становятся особенно активными. Кто-то греется в первых лучах солнца, кто-то внимательно наблюдает за посетителями, а кто-то демонстрирует по-настоящему дикий характер — без фильтров и эффектов.