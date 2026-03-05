«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение под руководством Каррика

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. «Ньюкасл» со счетом 2:1 обыграл дома «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
На шестой компенсированной минуте к первому тайму счет открыл игрок «Ньюкасла» Энтони Гордон, на 90-й минуте отличился его одноклубник Уильям Осула. В составе «Манчестер Юнайтед» на девятой компенсированной к первому тайму минуте мяч забил Каземиро. «Ньюкасл» играл в меньшинстве после удаления Джейкоба Рэмзи на первой компенсированной минуте к первому тайму.
«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение после назначения на пост главного тренера Майкла Каррика. При нем в семи матчах чемпионата Англии манкунианцы одержали шесть побед и один раз сыграли вничью.
«Ньюкасл» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на 3-й строчке.
В следующем туре «Ньюкасл» 14 марта на выезде сыграет с «Челси». «Манчестер Юнайтед» 15 марта примет «Астон Виллу».