«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение под руководством Каррика

На шестой компенсированной минуте к первому тайму счет открыл игрок «Ньюкасла» Энтони Гордон, на 90-й минуте отличился его одноклубник Уильям Осула. В составе «Манчестер Юнайтед» на девятой компенсированной к первому тайму минуте мяч забил Каземиро. «Ньюкасл» играл в меньшинстве после удаления Джейкоба Рэмзи на первой компенсированной минуте к первому тайму.