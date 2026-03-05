Рютте заявил, что НАТО поддерживает войну США и Израиля против Ирана: альянс готов задействовать пятую статью

Североатлантический альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана. НАТО к этому подготовлен. Так сообщил генсек альянса Марк Рютте в диалоге с Newsmax на YouTube.
Генеральный секретарь НАТО также заявил о поддержке союзниками операции США и Израиля в Иране. Он отметил, что альянс оказывает содействие в борьбе с правительством исламского государства.
«То, что мы сейчас делаем как НАТО, — обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — прокомментировал Марк Рютте.
Ранее представитель альянса Эллисон Харт заявил, что НАТО осудил Иран за пролет ракеты над территорией Турции. По его словам, по стране нанесен удар. Баллистическая ракета упала в провинции Хатай. В Турции уже высказали протест Тегерану и заявили, что будут применять меры, если подобное повторится.