Рютте заявил, что НАТО поддерживает войну США и Израиля против Ирана: альянс готов задействовать пятую статью

Рютте: НАТО готов к возможному применению статьи об общей обороне против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс может применить статью о коллективной обороне против Ирана. НАТО к этому подготовлен. Так сообщил генсек альянса Марк Рютте в диалоге с Newsmax на YouTube.

Генеральный секретарь НАТО также заявил о поддержке союзниками операции США и Израиля в Иране. Он отметил, что альянс оказывает содействие в борьбе с правительством исламского государства.

«То, что мы сейчас делаем как НАТО, — обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — прокомментировал Марк Рютте.

Ранее представитель альянса Эллисон Харт заявил, что НАТО осудил Иран за пролет ракеты над территорией Турции. По его словам, по стране нанесен удар. Баллистическая ракета упала в провинции Хатай. В Турции уже высказали протест Тегерану и заявили, что будут применять меры, если подобное повторится.

