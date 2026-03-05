Рютте заявил, что НАТО поддерживает войну США и Израиля против Ирана: альянс готов задействовать пятую статью

Ранее представитель альянса Эллисон Харт заявил, что НАТО осудил Иран за пролет ракеты над территорией Турции. По его словам, по стране нанесен удар. Баллистическая ракета упала в провинции Хатай. В Турции уже высказали протест Тегерану и заявили, что будут применять меры, если подобное повторится.