«Ъ»: МВД России ужесточит контроль техосмотра автомобилей с 1 сентября

Отмечается, что некоторые операторы техосмотра оформляют фиктивные диагностические карты ТО на автомобили, которые нигде и никогда не проверялись. Если у компании в течение года выявлено два таких нарушения, то оператор лишается аккредитации. Это позволяет отключить компанию от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).