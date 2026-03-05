«Ъ»: МВД России ужесточит контроль техосмотра автомобилей с 1 сентября

МВД РФ подготовило новую версию постановления правительства, которая предполагает усиление контроля за проведением техосмотра (ТО) автомобилей. Об этом в среду, 3 марта, сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на документ.
Отмечается, что некоторые операторы техосмотра оформляют фиктивные диагностические карты ТО на автомобили, которые нигде и никогда не проверялись. Если у компании в течение года выявлено два таких нарушения, то оператор лишается аккредитации. Это позволяет отключить компанию от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).
Также предлагается добавить детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. Она будет подаваться в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД РФ от имени юридического лица и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок ее рассмотрения составит 15 рабочих дней.
По итогам рассмотрения жалобы ГИБДД сможет или оставить обращение без удовлетворения, или восстановить доступ компании к системе, признав решение об отключении от нее «необоснованно принятым».
Проект постановления рассмотрят эксперты при правительстве России, сказано в статье.
В России в 2026 году вводятся множество изменений для автомобилистов. Что важно знать водителям — в материале «Вечерней Москвы».