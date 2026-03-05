Ричмонд
В ГД призвали российских туристов брать страховку от срыва поездок

При бронировании необходимо выбирать тарифы с возможностью бесплатной отмены, отметил зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россиянам, планирующим поездки за рубеж, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке следует внимательно изучать условия отмены туров и брать страховку от невыезда. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

«Мои рекомендации для туристов: при бронировании выбирать тарифы с возможностью бесплатной отмены, внимательно изучать условия аннуляции, рассматривать страхование от невыезда», — сказал депутат.

Он призвал туристов сохранять все документы и внимательно изучать условия договора с туроператором. В свою очередь туроператоров депутат призвал в нынешних условиях «проявлять социальную ответственность» и не допускать массового удержания полной стоимости отменяемых туров, если нет прозрачного расчета понесенных расходов. Как подчеркнул Кривоносов, «ситуация, когда граждане массово отменяют поездки в Объединенные Арабские Эмираты на фоне военной эскалации в регионе, безусловно, требует внимательного правового анализа и взвешенного подхода со стороны туроператоров».

