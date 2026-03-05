В Сенате США высказались против войны с Ираном: американца силой выдворили из зала

Согласно опубликованным кадрам, американца вынесли из зала. Он попытался оказать сопротивление сотрудникам силовых структур.
«Никто не хочет воевать за Израиль», — выкрикнул бывший военный.
В Сенате обсудили резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа в операции против Ирана. Американские сенаторы не одобрили предложение. Большинство выступило против резолюции.
Как утверждает Mehr, минимум 100 американских морпехов убиты во время атаки на Дубай. На военной базе США в момент удара находилось порядка 160 военных.