В Сенате США высказались против войны с Ираном: американца силой выдворили из зала

Ветерана-морпеха вынесли с мероприятия в Сенате за протест против войны с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах прошли слушания по ситуации вокруг Ирана. В Сенате на этой почве разгорелся конфликт. Американского ветерана-морпеха силой выдворили с мероприятия. Он высказался против военной операции США, пишет РИА Новости со ссылкой на видео.

Согласно опубликованным кадрам, американца вынесли из зала. Он попытался оказать сопротивление сотрудникам силовых структур.

«Никто не хочет воевать за Израиль», — выкрикнул бывший военный.

В Сенате обсудили резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа в операции против Ирана. Американские сенаторы не одобрили предложение. Большинство выступило против резолюции.

Как утверждает Mehr, минимум 100 американских морпехов убиты во время атаки на Дубай. На военной базе США в момент удара находилось порядка 160 военных.

