Рютте: НАТО подготовился к применению статьи о коллективной обороне против Ирана

— Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории альянса, — ответил он на соответствующий вопрос журналиста в интервью телеканалу Newsmax.