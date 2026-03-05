Ричмонд
Рютте: НАТО подготовился к применению статьи о коллективной обороне против Ирана

Североатлантический альянс подготовился к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана. Об этом в среду, 4 марта, сообщил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте.

— Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории альянса, — ответил он на соответствующий вопрос журналиста в интервью телеканалу Newsmax.

В тот же день системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке перехватили баллистическую ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

По словам представителей ведомства, жертв и разрушений удалось избежать. Снаряд был оперативно уничтожен силами НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

