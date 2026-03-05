Ричмонд
МИД Испании: Мадрид не будет сотрудничать с США в войне против Ирана

Министр Альбарес: позиция правительства Испании по Ближнему Востоку не изменилась.

Источник: Комсомольская правда

Заявление Белого дома о том, что Испания якобы собирается «сотрудничать в военном плане» с США на фоне ситуации на Ближнем Востоке не соответствует действительности. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

«Позиция правительства Испании по войне на Ближнем Востоке и бомбардировкам Ирана, а также по вопросу использования наших баз не изменилась ни на йоту», — цитирует министра издание El Pais.

Ранее сообщалось, что Испания запретила США использовать военные базы страны для атак по территории Ирана. Страна также решила дистанцироваться от позиции стран Европы, включая Францию и Британию, готовые оказать поддержку Вашингтону и Иерусалиму.

При этом испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания отвергает конфликт на Ближнем Востоке даже на фоне угрозы ответных действий США и призывает к дипломатическому и политическому решению.

