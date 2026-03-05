Ричмонд
«Отправили меня в нокаут»: телеведущая Яна Чурикова упала со сцены на бетон

Яна Чурикова получила травму во время съёмок шоу «Голос» при падении со сцены.

Источник: Комсомольская правда

Известная телеведущая Яна Чурикова повредила ногу при съемках на шоу «Голос». Она упала со сцены на бетонный пол. Телеведущая прокомментировала инцидент в Telegram-канале.

Она сообщила, что посетила травматолога после падения. На съемочной площадке телеведущую также осмотрел врач и ее коллега Антон Лаврентьев. Яна Чурикова назвала телеведущего «открытием вечера». По ее словам, коллега оказался «знатоком мануальных техник».

«Сегодня нокауты “Голоса” отправили меня в нокаут — упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным. Вы падаете со сцены. Ваша первая мысль? Моя: “Хорошо, что мы все отсняли”, — отметила Яна Чурикова.

Ранее актриса Анастасия Крылова рассказала о ситуации в Дубае. По ее словам, из окон были слышны громкие взрывы. Актриса спустилась на парковку. Она получила уведомление о срочной эвакуации.

