ISNA: Иранские власти пригрозили Израилю взорвать атомный реактор в Димоне

4 марта корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сказано в заявлении КСИР, которое опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB. В Тегеране пообещали, что в ближайшие дни атаки по противнику будут более интенсивными и масштабными.