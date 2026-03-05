Ричмонд
ISNA: Иранские власти пригрозили Израилю взорвать атомный реактор в Димоне

Иранские власти пригрозили Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот с Соединенными Штатами попытается свергнуть власти в республике. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило агентство ISNA, ссылаясь на военный источник.

— Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, то Тегеран нанесет удар по атомному реактору в израильском Димоне, — сказано в статье.

4 марта корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сказано в заявлении КСИР, которое опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB. В Тегеране пообещали, что в ближайшие дни атаки по противнику будут более интенсивными и масштабными.

Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15. Об этом в ночь на 4 марта сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.

2 марта несколько американских военных истребителей потерпели крушение на территории Кувейта. Об этом передали в Минобороны страны. Кадры с падением самолета появились в социальных сетях. На видео показано, как терпит крушение истребитель F-15, пилот судна успевает катапультироваться.

