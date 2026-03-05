Мошенники крадут аккаунты россиян на маркетплейсах: как и зачем они это делают

Аферисты нацелились на похищение аккаунтов россиян на маркетплейсах. При помощи легенды о якобы угрозе потери банковских сбережений они выманивают приходящие в СМС коды и при помощи них получают доступ к аккаунту на маркетплейсе.
«Мошенники выбирают дорогой товар и оформляют его в рассрочку через внутренние сервисы маркетплейса. Товар получает мошенник (через пункт выдачи или курьера), а обязательство платить возникает у владельца аккаунта», — рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.
Эксперт назвал двухфакторную аутентификацию, сложные пароли и самозапрет на кредиты инструментами, которые помогут предотвратить кражу денег через завладение аккаунтом на маркетплейсе.
