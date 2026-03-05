Ричмонд
Не стало «самой красивой девочки с планеты Ретта»: Ксения Никитина скончалась в возрасте 8 лет

Самая красивая девочка страны Ксения Никитина скончалась в возрасте 8 лет.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в Воронеже 2 марта. Не стало самой красивой девочки России Ксении Никитиной. Она скончалась в возрасте восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Стеша».

Девочку признали самой красивой в стране в 2020 году. Она страдала от синдрома Ретта. Девочка не могла ходить и разговаривать.

«Все эти годы мы видели, как родители боролись за каждое улучшение, как старались подарить дочери радость, несмотря на трудности. Ксюша навсегда останется в наших сердцах», — выразили скорбь в фонде.

Ранее из жизни ушла супермодель Аннабел Скофилд. Она скончалась в возрасте 62 лет после продолжительной борьбы с раком. Аннабел Скофилд снялась в популярном сериале «Даллас». Она также играла роли в «Солнечном кризисе», «Кровавом приливе» и других картинах.