Не стало «самой красивой девочки с планеты Ретта»: Ксения Никитина скончалась в возрасте 8 лет

Трагедия произошла в Воронеже 2 марта. Не стало самой красивой девочки России Ксении Никитиной. Она скончалась в возрасте восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Стеша».
Девочку признали самой красивой в стране в 2020 году. Она страдала от синдрома Ретта. Девочка не могла ходить и разговаривать.
«Все эти годы мы видели, как родители боролись за каждое улучшение, как старались подарить дочери радость, несмотря на трудности. Ксюша навсегда останется в наших сердцах», — выразили скорбь в фонде.
