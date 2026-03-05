Не стало «самой красивой девочки с планеты Ретта»: Ксения Никитина скончалась в возрасте 8 лет

Ранее из жизни ушла супермодель Аннабел Скофилд. Она скончалась в возрасте 62 лет после продолжительной борьбы с раком. Аннабел Скофилд снялась в популярном сериале «Даллас». Она также играла роли в «Солнечном кризисе», «Кровавом приливе» и других картинах.